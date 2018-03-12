Депутатский отчет и ретро-экскурсия: в Казанском техникуме связи обсудили, как привлекать средства федерального бюджета

Сегодня на традиционном ежеквартальном совещании в Казани с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы России, избранными от Татарстана, обсуждают вопросы привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах. Мероприятие проходит в Межрегиональном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи.
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