Республиканский конкурс «охранников труда»: уставший манекен, спецодежда для лучших, а каски — только для профессионалов

18:05, 28.02.2018 30 1
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Сегодня в рамках форума «Безопасность и связь» в конгресс-центре ВЦ «Казанская ярмарка» прошел республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда». За тем, как определяли лучших, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Интересно было бы послушать и поучаствовать
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