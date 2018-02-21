Роллы и бургеры, мастер-классы и шоу: в казанской «Меге» открылся «Вкусный бульвар»

12:33, 21.02.2018 41 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанской «Меге» открылся «Вкусный бульвар» — обновленный фудкорт на территории торгового комплекса. В день открытия и все выходные планируются кулинарные мастер-классы и выступления российских артистов.

В день открытия выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили, на следующий день свое кулинарное шоу покажет кондитер Ренат Агзамов. 25 февраля певица Елка выступит перед посетителями фудкорта. Вход на все события свободный. Кроме того, в эти дни рестораны и кафе предложат скидки и акции.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    Как же есть то захотелось.... Сейчас бы плова того быыыы.....
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