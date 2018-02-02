«Шайбу, шайбу!» — и не простую, а золотую: как в Казани стартовал детский хоккейный турнир

Сегодня в Казани открылся городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Городской этап турнира продлится до 17 февраля. Команды, занявшие первые места в своих возрастных группах, получат возможность представлять Казань на республиканском этапе «Золотой шайбы». За стартовыми баталиями наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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