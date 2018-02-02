«Прошу направить меня на работу на восстановление г. Сталинграда…» Архивные документы к 75-летию великой даты

18:36, 02.02.2018 21 1
1/21
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в день 75-летия победы в Сталинградской битве, Государственный комитет РТ по архивному делу открыл посвященную этой дате экспозицию. Среди сохранившихся документов — заявления наших земляков с просьбой направить их на восстановление разрушенного фашистами города, красноармейская книжка Аделя Кутуя — участника боев под Сталинградом, указ о присвоении Ивану Кобякову звания Героя Советского Союза.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 февр
    Вечная память Героям.
    Интересная выставка.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи