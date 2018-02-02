«Прошу направить меня на работу на восстановление г. Сталинграда…» Архивные документы к 75-летию великой даты

Сегодня, в день 75-летия победы в Сталинградской битве, Государственный комитет РТ по архивному делу открыл посвященную этой дате экспозицию. Среди сохранившихся документов — заявления наших земляков с просьбой направить их на восстановление разрушенного фашистами города, красноармейская книжка Аделя Кутуя — участника боев под Сталинградом, указ о присвоении Ивану Кобякову звания Героя Советского Союза.
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Интересная выставка.