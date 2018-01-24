В Казани состоялось торжественное открытие нового офиса Банка «Аверс»

В Казани состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса Банка «Аверс». Примечательно, что офис открылся в промышленной зоне ПАО «Казаньоргсинтез» — на ул. Химической, 3а.

В мероприятии приняли участие сотрудники и руководство ПАО «Казаньоргсинтез», члены Совета директоров и Правления Банка «Аверс».

В новом офисе Банка «Аверс» доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Банк предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию по выгодным тарифам.

Подробная информация в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

На правах рекламы





