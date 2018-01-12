Как решать социальные проблемы? Митя Алешковский рассказал казанцам, «можем ли мы изменить мир»

Как решать социальные проблемы, рассчитывая в первую очередь на себя и других неравнодушных людей. Каким образом каждый из нас может внести свой вклад в решение социальных проблем и почему благотворительность должна быть системной? Как эффективнее помогать своему родному городу или району, и стоит ли рассчитывать при этом на кого-то, кроме себя? Обо всем этом шла речь сегодня в Центре современной культуры «Смена» на открытой дискуссии «Можем ли мы изменить мир?». В дискуссии приняли участие председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и директор организации Анна Семенова.