Форма и содержание: что Иран предлагает Казани?

В торговом павильоне выставочного комплекса «Казанская ярмарка» сегодня открылась пробная экспозиция 40 иранских производителей. Когда иранские торговцы успели распаковать и выложить товар, их посетили премьер-министр РТ Алексей Песошин и губернатор провинции Ирана Хорасан-Резави господин Али Реза Рашидиян. Персидские "экспонаты" оценил и фотокорреспондент "Реального времени".
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