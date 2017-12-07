«Машиностроение. Металлообработка» на Казанской ярмарке: World Skills по фрезерованию, юные робототехники и станки на любой вкус

Сегодня в столице Татарстана в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялось открытие 17-й международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 12-й специализированной выставки «TechnoСварка». В торжественной церемонии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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