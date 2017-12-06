«Новая бюджетная политика» и «татарский язык требует внимания»: как Григорий Явлинский в Казани выступал

15:13, 06.12.2017 20 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня Казань посетил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ранее заявивший о желании баллотироваться на пост президента России. Явлинский представил в столице Татарстана блок президентской программы, где главной стала новая бюджетная политика России.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    Единственный политик среди лжепророков.Желаю ему удачи,а народу мозгов
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