IV форум социально ориентированных НКО: выставка инициатив и президентские гранты

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» проходит IV Республиканский форум социально ориентированных некоммерческих организаций. В работе форума принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Лидер республики ознакомился с выставкой инициатив татарстанских НКО. На пленарном заседании форума председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин подвел итоги этого года и рассказал о достижениях НКО республики.
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