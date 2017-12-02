IV форум социально ориентированных НКО: выставка инициатив и президентские гранты

13:54, 02.12.2017 49 3
1/49
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» проходит IV Республиканский форум социально ориентированных некоммерческих организаций. В работе форума принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Лидер республики ознакомился с выставкой инициатив татарстанских НКО. На пленарном заседании форума председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин подвел итоги этого года и рассказал о достижениях НКО республики.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    Фотографии прям сочные!
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    на первой фотке показывает- Вооот такой язь сорвался, вооот такой)))
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Зал очень красивый
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи