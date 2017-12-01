Рождественский саммит: непростые испытания долевого строительства и перспективы рынка недвижимости

Казань открыла серию рождественских саммитов РГУД, символично выбрав для встречи будущую площадку Чемпионата мира по футболу – новый стадион. Эксперты говорят, что как и спортсменов, застройщиков ждут непростые испытания в борьбе за лидерство и кому-то придется покинуть поле с поражением. Всего 250 гостей и 43 спикера из десяти городов страны обсуждали проблемы и перспективы развития отрасли. На мероприятии побывали корреспонденты «Реального времени».
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