Рождественский саммит: непростые испытания долевого строительства и перспективы рынка недвижимости

Казань открыла серию рождественских саммитов РГУД, символично выбрав для встречи будущую площадку Чемпионата мира по футболу – новый стадион. Эксперты говорят, что как и спортсменов, застройщиков ждут непростые испытания в борьбе за лидерство и кому-то придется покинуть поле с поражением. Всего 250 гостей и 43 спикера из десяти городов страны обсуждали проблемы и перспективы развития отрасли. На мероприятии побывали корреспонденты «Реального времени».