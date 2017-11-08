Юные фигуристы сразятся за Кубок России на казанском льду

22:15, 08.11.2017 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

С 7 по 11 ноября во Дворце спорта Казани проходит четвертый этап «Кубка России — Ростелеком» — Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Идель-2017» памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Тарасова. В соревнованиях принимают участие порядка 200 спортсменов из 17 регионов России.

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