Залог безопасности автомобилиста или «липа»: как операторы техосмотра говорили о проблемах рынка

13:50, 24.10.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит I съезд операторов техосмотра РТ. Операторы, страховщики и представители органов власти обсудят проблемы рынка ТО, пресечения случаев мошенничества и грядущие изменения законодательства, связанного с данной отраслью.

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