Мимо Лиги чемпионов: как «Синтез» едва не «потопил» «Брешию»

Казанский "Синтез" проиграл итальянской "Брешии" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по водному поло и не смог выйти в основной этап турнира. Первая встреча команд завершилась со счетом 11:9 в пользу "Брешии". Ответная игра, состоявшаяся сегодня в Казани, завершилась победой "Синтеза" – 8:7. По сумме двух матчей (18:17) в основной раунд Лиги чемпионов вышла "Брешия".
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