Институт татарской энциклопедии представляет: издания о Татарстане на всероссийской конференции в Казани

Сегодня в Институте татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Российская многонациональная энциклопедистика: история и современность», посвященная изучению опыта разработки национальных и региональных энциклопедий в Российской Федерации, зарубежных странах. В работе конференции принимают участие научные сотрудники энциклопедических издательств, научно-исследовательских учреждений России, Азербайджана, Молдавии.
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