Институт татарской энциклопедии представляет: издания о Татарстане на всероссийской конференции в Казани

16:29, 12.10.2017 40 2
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня в Институте татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Российская многонациональная энциклопедистика: история и современность», посвященная изучению опыта разработки национальных и региональных энциклопедий в Российской Федерации, зарубежных странах. В работе конференции принимают участие научные сотрудники энциклопедических издательств, научно-исследовательских учреждений России, Азербайджана, Молдавии.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    спасибо за фото!
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  • Анонимно 12 окт
    Маладис Тимур Рахматуллин. Оперативно. Дай пожалуста истче информацию с этой конференции.
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