«Остров Аксенов» для казанцев и костюм с «бабочкой» для музея: как презентовали сайт-мемориал писателя

20:10, 10.10.2017 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Доме-музее Василия Аксенова в Казани прошла презентация сайта «Остров Аксенов», посвященного жизни и творчеству писателя. Презентацию провел один из главных авторов его контента, родственник писателя Александр Змеул. В основу материалов сайта легли архивы Василия Аксенова.

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