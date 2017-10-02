«Многоликая Россия — 2017»: в Казани наградили лауреатов журналистского конкурса

20:03, 02.10.2017 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Церемония закрытия X всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» прошла сегодня в зале казанского ГТРК «Корстон». В этом году на профсостязание было подано 2,2 тыс. заявок из 56 регионов страны. Итоги профессионального состязания были подведены по шести направлениям журналистики. Гран-при конкурса взяла редакция газеты «Молодой дальневосточник XXI век» из Хабаровска.

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