«Многоликая Россия — 2017»: в Казани наградили лауреатов журналистского конкурса

Церемония закрытия X всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» прошла сегодня в зале казанского ГТРК «Корстон». В этом году на профсостязание было подано 2,2 тыс. заявок из 56 регионов страны. Итоги профессионального состязания были подведены по шести направлениям журналистики. Гран-при конкурса взяла редакция газеты «Молодой дальневосточник XXI век» из Хабаровска.
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