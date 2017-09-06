С новым сезоном, «Зенит»: золотые футболки от Фарида Мухаметшина и представление новобранцев

20:43, 06.09.2017 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Центре волейбола «Санкт-Петербург» прошла презентация состава казанской команды «Зенит-Казань» на сезон 2017/18. Традиционные золотые футболки чемпионам прошлого сезона вручил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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