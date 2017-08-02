День ВДВ в казанском парке имени Горького: тельняшки, голубые береты и цветы к Вечному огню

12:12, 02.08.2017 44 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Празднование Дня Воздушно-десантных войск России начали сегодня в парке имени Горького в Казани. Каждый год десантники собираются у Вечного огня, чтобы почтить память погибших воинов.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 02 авг
    Десантники позорно себя ведут, по-детски, как-будто какие-то необыкновенные. Во всём мире есть десантники и никто себя так не ведёт.
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    Анонимно 02 авг
    Из тех кто позорит десант на празднике 2/3 вообще не служили
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    Анонимно 02 авг
    Есть уж среди людей и хорошие... и такие вот
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  • Анонимно 02 авг
    Вечная память погибшим солдатам!
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  • Анонимно 02 авг
    Всех десантников с праздником!. А редакции спасибо за отличные фотографии.
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  • Анонимно 02 авг
    Какие фотографии хорошие. Тронули.
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  • Анонимно 02 авг
    Фотки отличные. Никто кроме нас. Спасибо
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  • Анонимно 02 авг
    Какой мулла оригинальный.
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  • Анонимно 02 авг
    Праздник настоящих мужчин!
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  • Анонимно 02 авг
    С праздником
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