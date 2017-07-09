«Шелковый путь – 2017». Нелегкий старт татарстанского спецучастка

16:53, 09.07.2017 42 1
1/42
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня участники гонки «Шелковый путь» преодолели татарстанский участок маршрута. Протяженность спецучастка от поселка Шали до Мамадышского района составила 157 км. В ралли-рейде принимают участие четыре экипажа команды «КАМАЗ-Мастер».

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи