Казанский ретро-трамвай: вай-фай, «Түбәтәй», эчпочмак и кондуктор Сергей Иванов

Сегодня в Казани открыли новый экскурсионный маршрут «Ретро-трамвай». Он будет курсировать от речного порта до железнодорожного вокзала и обратно. За время поездки можно послушать 40-минутный рассказ об истории и развитии Старо-Татарской слободы и продегустировать блюда татарской кухни.