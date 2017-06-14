Казанский ретро-трамвай: вай-фай, «Түбәтәй», эчпочмак и кондуктор Сергей Иванов

14:49, 14.06.2017 24 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открыли новый экскурсионный маршрут «Ретро-трамвай». Он будет курсировать от речного порта до железнодорожного вокзала и обратно. За время поездки можно послушать 40-минутный рассказ об истории и развитии Старо-Татарской слободы и продегустировать блюда татарской кухни.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 июня
    как там классно внутри!)
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  • Анонимно 14 июня
    Хорошая идея
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  • Анонимно 14 июня
    кабина водителя супер)
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  • Анонимно 14 июня
    сколько стоит?
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  • Анонимно 14 июня
    Экскурсию человек ведет или запись включают?
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