Звездный Минтимер. Как в Казани встречали Героя Труда

20:55, 28.04.2017 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Московском Кремле Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду «Героя Труда Российской Федерации». По возвращении в Казань первого президента Татарстана ждала торжественная встреча в аэропорту.

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