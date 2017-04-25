Трудовое законодательство в публичном пространстве и при «Открытом правительстве»

16:57, 25.04.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, в актовом зале Института экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось публичное обсуждение правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Республике Татарстан. В мероприятии приняли участие министр Российской Федерации по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

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