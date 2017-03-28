Визит ультрамарафонца: как по дороге из Москвы в Пекин Александр Капер забежал в Казань

Сегодня российский бегун-путешественник Александр Капер, совершающий забег длиной 8 тысяч километров по маршруту Москва – Пекин, стал участником пресс-конференции в Казани, а затем отправился в Набережные Челны - туда спортсмен планирует прибыть 3 апреля.
Капер стартовал на Красной площади в Москве 4 марта. В Пекин путешественник планирует прибыть 19 сентября – таким образом, забег займет ровно 200 дней. На сайте проекта «Москва – Пекин: навстречу будущему» можно следить за перемещением бегуна в режиме онлайн, а также найти фото- и видеоматериалы с дистанции.
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