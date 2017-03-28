Визит ультрамарафонца: как по дороге из Москвы в Пекин Александр Капер забежал в Казань

15:08, 28.03.2017 20 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня российский бегун-путешественник Александр Капер, совершающий забег длиной 8 тысяч километров по маршруту Москва – Пекин, стал участником пресс-конференции в Казани, а затем отправился в Набережные Челны - туда спортсмен планирует прибыть 3 апреля.

Капер стартовал на Красной площади в Москве 4 марта. В Пекин путешественник планирует прибыть 19 сентября – таким образом, забег займет ровно 200 дней. На сайте проекта «Москва – Пекин: навстречу будущему» можно следить за перемещением бегуна в режиме онлайн, а также найти фото- и видеоматериалы с дистанции.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 28 марта
    бывают же такие люди! восторг и восхищение!
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  • Анонимно 28 марта
    я б составил ему компанию
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  • Анонимно 28 марта
    дядя-бренд
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  • Анонимно 28 марта
    Весь такой брутальный
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  • Анонимно 28 марта
    18 кадр...
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  • Анонимно 01 апр
    когда нечем заняться , можно и побегать
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