Генератор, ГСМ и Gerstenberger: что увидели журналисты в убежище КМПО

Где прятаться, если начнется война? Война не объявлена и вряд ли будет, уверены сотрудники МЧС, просто согласно требованиям гражданской обороны положено держать укрытия в рабочем состоянии. Что из себя представляет такое убежище, смогли сегодня увидеть казанские журналисты в ходе пресс-тура.