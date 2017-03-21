«Зримый образ возрождения»: новая история Болгара и Свияжска в объективе

19:11, 21.03.2017 30 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» начала работать выставка, посвященная возрождению двух святынь – Болгарского городища и острова-града Свияжск. В экспозиции представлены фотографии из собраний музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Болгарского музея-заповедника и Государственного музея изобразительных искусств РТ. На выставке, которая продлится по 26 марта, представлено более 200 фотографий.

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