«Зримый образ возрождения»: новая история Болгара и Свияжска в объективе

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» начала работать выставка, посвященная возрождению двух святынь – Болгарского городища и острова-града Свияжск. В экспозиции представлены фотографии из собраний музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Болгарского музея-заповедника и Государственного музея изобразительных искусств РТ. На выставке, которая продлится по 26 марта, представлено более 200 фотографий.