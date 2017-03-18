«Крымская весна» в Казани: концерт и выставка картин, депутаты и «три девицы под окном»

16:00, 18.03.2017 42 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в НКЦ «Казань» состоялся молодежный музыкальный патриотический фестиваль «Крымская весна. Фестиваль прошел по инициативе Лиги студентов РТ при поддержке других молодежных и патриотических организаций. В фойе НКЦ «Казань» были организованы выставка картин художников Крыма и фотовыставка «Многоликий Татарстан».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Опять появилось лицо официоза. Давно уже не было назначаемых праздников. Те же постные лица и сонные глаза. Б
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