​Кубок Ельцина-2017: победителей турнира — россиянку и австрийца — поздравили Наина Ельцина, Шамиль Тарпищев и Анастасия Мыскина

19:39, 26.02.2017 55
1/55
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской академии тенниса завершился международный теннисный турнир ITF Junior «Кубок Ельцина 2017» среди юношей и девушек до 18 лет. Победителей и призеров турнира поздравила супруга первого президента России Наина Ельцина и почетные гости.

В финале среди девушек россиянка Анастасия Харитонова одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Беранковой. Среди юношей в финальном матче, который продлился чуть более часа, победу одержал австриец Юрий Родионов, обыгравший россиянина Николая Вылегжанина.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи