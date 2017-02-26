​Кубок Ельцина-2017: победителей турнира — россиянку и австрийца — поздравили Наина Ельцина, Шамиль Тарпищев и Анастасия Мыскина

Сегодня в Казанской академии тенниса завершился международный теннисный турнир ITF Junior «Кубок Ельцина 2017» среди юношей и девушек до 18 лет. Победителей и призеров турнира поздравила супруга первого президента России Наина Ельцина и почетные гости.
В финале среди девушек россиянка Анастасия Харитонова одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Беранковой. Среди юношей в финальном матче, который продлился чуть более часа, победу одержал австриец Юрий Родионов, обыгравший россиянина Николая Вылегжанина.
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