Дело «Адмирала»: 700 повесток потерпевшим, дюжина подсудимых и оцепление ОМОНа

14:08, 06.02.2017 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова

В казанском ДК «Юность» сегодня стартовал процесс по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал».

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