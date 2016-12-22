Татарстан обрел еще две сотни «спортивных надежд»

Сегодня в КСК КФУ «Уникс» состоялось традиционное чествование юных спортсменов, защищающих честь республики Татарстан на различных соревнованиях. Праздник «Спортивные надежды Татарстана» проводится 16-й раз подряд, в этом году он собрал более 900 спортсменов со всей республики.
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