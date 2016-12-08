Священная книга наизусть. В Казани определяют лучших чтецов Корана

11:45, 08.12.2016 32 7
1/32
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит финал Республиканского конкурса чтецов Корана. Конкурсанты соревнуются в двух номинациях: «Тилява» (выразительное чтение Корана) и «Хифз» (чтение Корана наизусть). Участник (около 70 человек) – это победители предыдущих туров, которые состоялись с октября по ноябрь в мухтасибатах и казыятах РТ.

Абсолютные победители в каждой номинации получат путевку в хадж, получившие вторые места смогут совершить малый хадж – умру, а обладатели третьего места будут удостоены ноутбука.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    если не ошибаюсь, в прошлый раз победил 14летний подросток в чтении Корана наизусть?
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    не поехал в хадж - сел за ноутбук
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Какой возрастной разброс соревнующихся?
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    У члена судейского корпуса отсутствует головной убор, что является не допустимым для мусульманина.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Если бы все эти люди вместо заучивания текстов занимались изучением науки, исследованиями, толку было бы больше... Клерикализация идет по миру с новой силой, уже Европа заполняется такими вот читальщиками и людьми в хиджабах. А кто-нибудь задумывается, почему они бегут? Потому что там война. А чем она вызвана? Тем что противоречия копились десятилетиями вместо развития общества, науки, образования. Почему в Европе, Северной Америке нет войны? Пора бы нам всем задуматься, и идти вперед, развивать науку, культуру, образование, идти к прогрессу.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    В исламе ведь тоже креационизм рулит, а теория эволюции отвергается?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Вот мы и занимаемся наукой, да толку от этого не особо много. Вы хотите заманить кого-то ка нищенскую зарплату научного сотрудника? Хочется как у людей и детей воспитать, и самому жить по-человечески...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи