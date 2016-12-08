Священная книга наизусть. В Казани определяют лучших чтецов Корана

Сегодня в Казани проходит финал Республиканского конкурса чтецов Корана. Конкурсанты соревнуются в двух номинациях: «Тилява» (выразительное чтение Корана) и «Хифз» (чтение Корана наизусть). Участник (около 70 человек) – это победители предыдущих туров, которые состоялись с октября по ноябрь в мухтасибатах и казыятах РТ.
Абсолютные победители в каждой номинации получат путевку в хадж, получившие вторые места смогут совершить малый хадж – умру, а обладатели третьего места будут удостоены ноутбука.
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