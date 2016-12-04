«4 татарина — 3». В Деревне Универсиады состоялся концерт-съемка нового шоу

21:10, 04.12.2016 35 1
1/35
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в концертном зале «Академия» состоялась премьера новой программы шоу «Четыре татарина». Над созданием оригинального сценария третьего выпуска телепроекта трудились более 70 человек. Специально для шоу написана новогодняя песня, в записи которой приняли участие все юмористы проекта.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    а кто снимал все это? и где можно увидеть?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи