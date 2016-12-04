«4 татарина — 3». В Деревне Универсиады состоялся концерт-съемка нового шоу

Сегодня в концертном зале «Академия» состоялась премьера новой программы шоу «Четыре татарина». Над созданием оригинального сценария третьего выпуска телепроекта трудились более 70 человек. Специально для шоу написана новогодняя песня, в записи которой приняли участие все юмористы проекта.
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