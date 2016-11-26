В дыму и под снегом: как в Казани начали обратный отсчет времени до ЧМ-2018 по футболу

16:31, 26.11.2016 30 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на Кремлевской набережной официально дали старт обратному отсчету до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Видео Камиля Исмаилова

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 нояб
    Красивые фото
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  • Анонимно 26 нояб
    хороший старт)
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  • Анонимно 26 нояб
    Молодцы :)
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  • Анонимно 26 нояб
    на широкую ногу у вас мероприятия проходят 0_о
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  • Анонимно 26 нояб
    Погода что-то не очень
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