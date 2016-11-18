По нулям: «Рубин» и «Ростов» на «Казань Арене» разошлись миром

Сегодня «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу на домашней арене сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этого матча «Рубин» набрал 19 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. Также казанцы прервали свою победную серию в домашних матчах.