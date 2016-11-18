Итоги «Бизнес класса»: апробировано в Татарстане — можно использовать по всей России

17:44, 18.11.2016 16
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на площадке технопарка в сфере высоких технологий – ИТ-парка в Казани подвели итоги реализации совместного образовательного проекта компании Google и Сбербанка - «Бизнес класс». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и президент по стратегическим партнерствам компании Google в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) Карло Бьондо.

Герман Греф считает, что программа «Бизнес-класс» успешно прошла адаптацию в Татарстане и теперь ее надо реализовывать в других регионах России.

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