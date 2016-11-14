Как свести дебет с кредитом? В Казани прошли публичные слушания по бюджету города

Сегодня в Казани прошли публичные слушания по проекту решения о бюджете города Казани на 2017 год и 2018-2019 годы. В Доме работников образования собрались депутаты Гордумы, чиновники казанской мэрии и активные горожане.
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