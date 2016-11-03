«100 книг по истории татар и Татарстана»: Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев осмотрели выставку к 20-летию института им. Марджани

Сегодня в музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка «100 книг по истории татар и Татарстана», приуроченная к 20-летию создания Института им. Марджани. Небольшую экскурсию по книжной выставке для президента РТ Рустама Минниханова и госсоветника РТ Минтимера Шаймиева провел директор Института им. Марджани Рафаэль Хакимов. Затем состоялась церемония вручения государственных наград сотрудникам Института истории им. Марджани Академии наук РТ.