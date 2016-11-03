«100 книг по истории татар и Татарстана»: Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев осмотрели выставку к 20-летию института им. Марджани

11:14, 03.11.2016 40 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка «100 книг по истории татар и Татарстана», приуроченная к 20-летию создания Института им. Марджани. Небольшую экскурсию по книжной выставке для президента РТ Рустама Минниханова и госсоветника РТ Минтимера Шаймиева провел директор Института им. Марджани Рафаэль Хакимов. Затем состоялась церемония вручения государственных наград сотрудникам Института истории им. Марджани Академии наук РТ.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 03 нояб
    Молодцы, коллеги, афэрин!!! -БХ
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  • Анонимно 03 нояб
    симпатично все устроили
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  • Анонимно 03 нояб
    Денек дают немножко к медалям?))
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    Анонимно 03 нояб
    к госнаградам, даже республиканского уровня всегда полагается денежная премия
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  • Анонимно 03 нояб
    Я очень критически отношусь к деятельности к Рафаэлю Хакимову за евроислам и другие его непонятные высказывания и суждения относительно нашей религии-Ислама.
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  • Анонимно 03 нояб
    На фотографиях настоящие мужики!
    Разные...
    Но мужики!
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