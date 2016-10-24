Казанцы «путешествуют к Тукаю»: в «Манеже» открылась выставка к юбилею поэта

17:53, 24.10.2016 39 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» начала работу выставка «Путешествие к Тукаю», приуроченная к завершающемуся году 130-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На ней представлены восстановленные шесть листов рукописной тетради Тукая, прижизненные издания, среди которых сборники стихотворений, проза, детские рассказы, статьи из журналов и газет, а также его редкие фотографии.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 24 окт
    Собираемся на днях сходить туда.
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  • Анонимно 24 окт
    посмотрел фотографии и тоже решил сходить на выставку)
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  • Анонимно 24 окт
    Интересно дневник почитать
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  • Анонимно 24 окт
    девушки симпатичные там) понравились.
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  • Анонимно 24 окт
    А мы завтра собираемся туда,
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  • Анонимно 24 окт
    Картин маловато. За 5 минут обойти все можно. Смысл туда ходить?
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  • Анонимно 24 окт
    А мне нравится творчество Тукая. Схожу обязательно. А сколько выставка продлится?
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  • Анонимно 24 окт
    Хороший репортаж. Как обычно.
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