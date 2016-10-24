Казанцы «путешествуют к Тукаю»: в «Манеже» открылась выставка к юбилею поэта

Сегодня в Выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» начала работу выставка «Путешествие к Тукаю», приуроченная к завершающемуся году 130-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На ней представлены восстановленные шесть листов рукописной тетради Тукая, прижизненные издания, среди которых сборники стихотворений, проза, детские рассказы, статьи из журналов и газет, а также его редкие фотографии.
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