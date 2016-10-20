«Сны Кутуя» от Анвара Сайфутдинова и Альберта Галимова

20:26, 20.10.2016 29 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее Горького открылась выставка арт-группы "Дастан" "Сны Кутуя", где представлены работы Анвара Сайфутдинова и Альберта Галимова. Этот выставка - начало I международного фестиваля, посвященного проблемам русскоязычной литературы и приуроченного к 80-летию со дня рождения Рустема Кутуя.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Отличный фоторепортаж. Спасибо.
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