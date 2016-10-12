За час до открытия сезона: маэстро Апап и маэстро Абязов на репетиции La Primavera

17:42, 12.10.2016 32 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанский камерный оркестр La Primavera открывает новый сезон вместе со знаменитым скрипачом Жилем Апапом. В Казань он привез Пятый скрипичный концерт, «Цыганские напевы» Сарасате и кельтскую традиционную музыку в своих аранжировках.

На последней репетиции перед концертом побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    как концерт прошёл?
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  • Анонимно 13 окт
    Класс! Я бы тоже хотела присутствовать на репетиции! И за кулисами, вообще, там всегда все самое интересное)
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  • Анонимно 13 окт
    Рустем Юнусович отличный дирижер и руководитель
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  • Анонимно 13 окт
    Апап интересный такой)) сразу видно - иностранец!
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  • Анонимно 13 окт
    что-то не все, похоже, на репетицию пришли
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  • Анонимно 13 окт
    Супер концерт!
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