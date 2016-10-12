За час до открытия сезона: маэстро Апап и маэстро Абязов на репетиции La Primavera

Сегодня казанский камерный оркестр La Primavera открывает новый сезон вместе со знаменитым скрипачом Жилем Апапом. В Казань он привез Пятый скрипичный концерт, «Цыганские напевы» Сарасате и кельтскую традиционную музыку в своих аранжировках.
На последней репетиции перед концертом побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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