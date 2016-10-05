Казанские парки: сломанные тренажеры, исчезнувшие карусели и «граффити» на детской площадке

За 2015 год, объявленный президентом РТ Годом парков и скверов, в столице республики было открыто 29 городских зон отдыха. На текущий момент часть парков уже успела лишиться каруселей и деталей уличных тренажеров, также не обошлось без мелкого вандализма.
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комментарии
Бедные и богатые не должны пересекаться...
Помните у А.Чехова в рассказе бедный крестьянин у богатых горожан с рельс железной дороги гайки откручивал на "грузила"...
А тут не понятные спортивные тренажеры...