Казанские парки: сломанные тренажеры, исчезнувшие карусели и «граффити» на детской площадке

10:52, 05.10.2016 25 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

За 2015 год, объявленный президентом РТ Годом парков и скверов, в столице республики было открыто 29 городских зон отдыха. На текущий момент часть парков уже успела лишиться каруселей и деталей уличных тренажеров, также не обошлось без мелкого вандализма.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 окт
    Обычное дело...
    Бедные и богатые не должны пересекаться...
    Помните у А.Чехова в рассказе бедный крестьянин у богатых горожан с рельс железной дороги гайки откручивал на "грузила"...
    А тут не понятные спортивные тренажеры...
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