Казанский полумарафон: как любители спорта закрыли сезон «забегом в тюбетейках»

18:15, 02.10.2016 41 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

1,5 тыс. любителей бега из 46 регионов России собрал сегодня первый «Казанский полумарафон». Особенностью его стал «забег в тюбетейках». В преодолении дистанции 3 км приняли участие министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Леонов как и всегда красавец
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