Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Наука будущего»

20:33, 20.09.2016 11
Алексей Кавокин, руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Кавокин, руководитель научной группы Российского квантового центра Руслан Юнусов, директор Russian Quantum Center Руслан Юнусов, директор Russian Quantum Center Станислав Протасов, основатель и глава разработки компании Acronis Станислав Протасов, основатель и глава разработки компании Acronis Алексей Устинов, профессор, доктор физика-математических наук НИТУ «МИСиС» Алексей Устинов, профессор, доктор физика-математических наук НИТУ «МИСиС» Станислав Полонский, начальник управления перспективных исследований и разработок SAMSUNG Станислав Полонский, начальник управления перспективных исследований и разработок SAMSUNG
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  • Максим Платонов
  • Алексей Кавокин, руководитель научной группы Российского квантового центра
    Максим Платонов
  • Алексей Кавокин, руководитель научной группы Российского квантового центра
    Максим Платонов
  • Руслан Юнусов, директор Russian Quantum Center
    Максим Платонов
  • Руслан Юнусов, директор Russian Quantum Center
    Максим Платонов
  • Станислав Протасов, основатель и глава разработки компании Acronis
    Максим Платонов
  • Станислав Протасов, основатель и глава разработки компании Acronis
  • Алексей Устинов, профессор, доктор физика-математических наук НИТУ «МИСиС»
    Максим Платонов
  • Алексей Устинов, профессор, доктор физика-математических наук НИТУ «МИСиС»
  • Станислав Полонский, начальник управления перспективных исследований и разработок SAMSUNG
    Максим Платонов
  • Станислав Полонский, начальник управления перспективных исследований и разработок SAMSUNG
    Максим Платонов

На открытие II международной научной конференции в КФУ собрался весь цвет отечественной науки. Участники трехдневной конференции — ученые, эксперты, чиновники — обсуждают новые направления развития современной науки, результаты своих исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других. На площадке форума работала выездная редакция «Реального времени».

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