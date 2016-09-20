Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Наука будущего»

На открытие II международной научной конференции в КФУ собрался весь цвет отечественной науки. Участники трехдневной конференции — ученые, эксперты, чиновники — обсуждают новые направления развития современной науки, результаты своих исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других. На площадке форума работала выездная редакция «Реального времени».