Академическая экономика от советника президента России: Сергей Глазьев стал участником конференции в АН РТ

13:57, 13.09.2016 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылась научно-практическая конференция «Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской экономики», главным гостем которой стал известный российский экономист, стоящий на позициях государственника, советник президента России Сергей Глазьев.

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