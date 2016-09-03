«Аксенов-фест 2016» выдал еще два билета. «Звездных»

06:49, 03.09.2016 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Вчера на сцене БДТ им. В.И. Качалова открылся юбилейный «Аксенов-фест». Кульминацией первого отделения вечера стало вручение премии «Звездный билет», лауреатами стали прозаик из Сибири Евгения Декина и поэт из Курска Роман Рубанов.

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