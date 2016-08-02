Все наоборот: елка летом, танцы вверх ногами, «несонный» стрит-арт и неспешный фаст-фуд

Сегодня в Казани открылась передвижная выставка «Сны о городе» Сергея Овсейкина. Основатель и лидер московской стрит-арт команды ZUKCLUB создал работы, которые легли в основу выставки, специально для проекта, посвященного уличному искусству и еде.
Выставка будет открыта для посетителей по 10 августа по адресу: Право-Булачная ул., 43к1. Вход свободный.
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