Все наоборот: елка летом, танцы вверх ногами, «несонный» стрит-арт и неспешный фаст-фуд

Сегодня в Казани открылась передвижная выставка «Сны о городе» Сергея Овсейкина. Основатель и лидер московской стрит-арт команды ZUKCLUB создал работы, которые легли в основу выставки, специально для проекта, посвященного уличному искусству и еде.



Выставка будет открыта для посетителей по 10 августа по адресу: Право-Булачная ул., 43к1. Вход свободный.

