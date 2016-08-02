Все наоборот: елка летом, танцы вверх ногами, «несонный» стрит-арт и неспешный фаст-фуд

22:27, 02.08.2016 35 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылась передвижная выставка «Сны о городе» Сергея Овсейкина. Основатель и лидер московской стрит-арт команды ZUKCLUB создал работы, которые легли в основу выставки, специально для проекта, посвященного уличному искусству и еде.

Выставка будет открыта для посетителей по 10 августа по адресу: Право-Булачная ул., 43к1. Вход свободный.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 03 авг
    Где это происходит?
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  • Анонимно 03 авг
    ZUKCLUB крутая команда
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  • Анонимно 03 авг
    интересные работы!
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  • Анонимно 03 авг
    Я бы хотела видеть такие сны :-)
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  • Анонимно 03 авг
    Осейкин классный
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