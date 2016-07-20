Визит Патриарха Кирилла: как предстоятеля РПЦ встречали в Казани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту Казани предстоятеля РПЦ приветствовали президент РТ Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Напомним, что глава РПЦ пробудет в Казани два дня. Завтра он примет участие в крестном ходе и закладке первого камня возрождаемого собора Казанской Божией Матери.



