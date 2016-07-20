Визит Патриарха Кирилла: как предстоятеля РПЦ встречали в Казани

13:09, 20.07.2016 22 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту Казани предстоятеля РПЦ приветствовали президент РТ Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Напомним, что глава РПЦ пробудет в Казани два дня. Завтра он примет участие в крестном ходе и закладке первого камня возрождаемого собора Казанской Божией Матери.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 20 июля
    Целых два дня
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  • Анонимно 20 июля
    с приездом!
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  • Анонимно 20 июля
    просветленные лица
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  • Анонимно 20 июля
    как хорошо, что Феофана нам поставили
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  • Анонимно 20 июля
    Во сколько завтра крестный ход?
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  • Анонимно 20 июля
    Япончик прилетел)
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  • Анонимно 20 июля
    А под рясами у этих попов офицерские погоны
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