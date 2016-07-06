Ювелирный рай на Казанской ярмарке: украшения на любой вкус, возраст и кошелек

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» начала работу 14-я специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань», участниками которой стали 200 компаний из 27 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
В 3 павильонах выставочного центра представлены новые коллекции ювелирных изделий и бижутерии, столовое серебро, сувенирная и подарочная продукция премиум-класса, предметы интерьера, антиквариат.
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