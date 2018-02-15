15 февр. 2018

Бизнес-бранч «Региональная банковская система»

Бизнес-бранч «Региональная банковская система»

15 февраля в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Региональная банковская система», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Оценка качественных и количественных показателей деятельности различных групп банков в РТ
  • Роль региональных банков в банковской системе
  • Тренды в экономике и их влияние на банковский сектор
  • Недобросовестное поведение на рынке банковских услуг: проблемы и решения
  • Эффективное управление рисками в кризисных ситуациях
  • Цифровая трансформация: новые технологии, их внедрение и результативность.

Официальная площадка мероприятия:








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